Calamai: «A Sarri metto 7,5 in questo momento c’è tanto di lui alla Lazio». Ecco le parole del giornalista sul tecnico

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Luca Calamai ha parlato del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Le sue parole:

PAROLE– «A Sarri metto 7,5, in questo momento c’è tanto di lui alla Lazio. Più di un collega mi chiedeva come poteva andare d’accordo con Lotito. Sono mondi diversi eppure oggi questa quotidiana conflittualità che c’è è diventata un valore della Lazio. Sarri è cresciuto tanto, è un uomo rigido, convinto delle proprie idee. Ma lui ha adattato i giocatori alle sue idee, ha recuperato uno come Luis Alberto, vuol dire che l’uomo che ha accettato qualche compromesso in certe situazioni. Trovo un Sarri estremamente maturo. Se Lotito fa un altro sforzo, la Lazio può crescere ancora in prospettiva »