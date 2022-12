Calabria ringrazia Mihajlovic: «Il primo a credere in me»

Davide Calabria ha dedicato un bel post su Instagram a Sinisa Mihajlovic: le parole del capitano del Milan

POST – «Caro mister, sei stato il mio primo allenatore tra i grandi, colui che ha voluto fortemente farmi restare a vestire questa maglia fin da subito, che ha creduto in me. Nell’ultima nostra sfida a San Siro ci tenevo a tutti i costi che tu avessi la mia maglia, proprio come segno di stima e riconoscenza nei tuoi confronti. Sei stato un guerriero ed un esempio. Grazie Sinisa, riposa in pace».