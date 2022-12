Calabria: «Ho sempre provato affetto per Mihajlovic. Mi ha lanciato tra i grandi»

Davide Calabria ha parlato così ai microfoni di DAZN di Sinisa Mihajlovic. Le dichiarazioni del terzino

PAROLE – «Si fa fatica a trovare le parole in questi momenti. A nome di tutto l’Ac Milan facciamo le condoglianze alla famiglia, siamo vicini a loro. Ho sempre provato affetto per lui, è stato lui a lanciarmi tra i grandi. Nell’ultima partita a San Siro mi sono sentito in dovere di dargli la mia maglietta per ringraziarlo. La notizia ci ha toccato nel profondo. Ricordo? La forza interiore che aveva. Aveva carisma e ti trasmetteva energia che all’interno di una squadra serve sempre. Negli ultimi anni abbiamo sempre provato affetto per lui anche se non era con noi».