Calabria a Dazn: «E’ stata una vittoria sofferta e importante, su Pulisic dico questo»

Calabria, il milanista commenta la partita vinta dai rossoneri contro la Lazio rilasciando a riguardo queste parole

Ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta dal Milan contro la Lazio, ha parlato Davide Calabria il quale si sofferma sul match e su Pulisic rilasciando queste parole

VITTORIA – Sofferta ma era quello che ci interessava. Al di là degli episodi di campo che sono capitati, parliamo di calcio che questo non è calcio.

TENSIONE FINALE – L’adrenalina, nel calcio c’è anche questo. Non è un bello spettacolo per il pubblico ma capiranno che c’è adrenalina in campo.

PULISIC – Non si era accorto dell’uomo a terra, dal campo ha provato l’anticipo. C’è stato un misunderstanding. Christian è uno dei giocatori più buoni che ho conosciuto, non era sua intenzione farlo.

COME STA – Ho questo piccolo infortunio ma sto recuperando la forma migliore. Quando si gioca ogni 3 giorni è difficile rimettersi al top.

INTER – Sta facendo un campionato incredibile, bisogna fargli i complimenti. Noi dobbiamo migliorare perché l’obiettivo è arrivare lì davanti con loro. Replica alle parole di Cardinale? È la storia del Milan, non serve lo dica nessuno.

OKAFOR – Noah si è inserito alla grande nel gruppo, è anche timido. Non vuole finire in prima pagina. È un lavoratore quando sta bene fisicamente, se sta bene può darci parecchio. Averlo in squadra è un valore aggiunto.

IBRAHIMOVIC – È sempre Zlatan, sta imparando. C’è un rapporto da dirigente più che da compagno, ma sa dire le parole che deve dire.

PIOLI – Noi siamo concentrati sul campo, poi quello che si dice fuori lo prendo con relativa importanza. Vogliamo vincere ogni partita, questa è la cosa più importante, noi remeremo sempre dalla stessa parte.