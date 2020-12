Çakır per Lazio-Brugge: ecco i precedenti con l’arbitro turco

Çakır designato per Lazio-Brugge: ecco quali sono i precedenti dell’arbitro turco con il club biancoceleste

La Lazio scende in campo martedì alle 18.55 contro il Brugge per giocarsi l’accesso agli ottavi di Champions League. Per la sfida, l’arbitro designato è il turco Çakır.

Con il direttore di gara designato, nessun precedente per il club biancoceleste. Sarà dunque la prima volta che la squadra di Lotito sarà diretta dal turco. In passato, sette squadre italiane sono state arbitrate da Çakır: la Lazio sarà l’ottava.