Lazio, Caicedo ringrazia il gesto dell’infermiere FOTO

L’attaccante della Lazio ringrazia il gesto dell’infermiere che si scrive sulle spalle il cognome del Panterone

In questi giorni molti infermieri alle prese con il Coronavirus si fanno forza indossando idealmente la maglia dei loro beniamini.

Un giovane infermiere oggi ha postato la foto con il suo suo camice trasformato nella casacca del Panterone della Lazio Felipe Caicedo. Il numero 20 biancoceleste prontamente ha ringraziato su Twitter scrivendo: «Voi siete i veri eroi, grazie!». Felipanther è pronto a far tornare a gioire anche chi in questo momento sta lavorando sodo per salvare delle vite.

siete i veri eroi , grazie 💙💙🙏🏾 pic.twitter.com/TeO7Z6YFuv — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) April 23, 2020