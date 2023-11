Caicedo rivela: «La Lazio è la mia squadra del cuore. Il mio sogno? Tornare in Italia». Le parole dell’ex attaccante biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Eurofoot, Caicedo ha raccontato dell’amore che lo lega alla Lazio, per poi aprire una parentesi sul suo futuro. Ecco cosa ha dichiarato.

CAICEDO– «La mia squadra del cuore è la Lazio, lì mi trovavo a mio agio, e in Europa è la squadra che seguo più da vicino. Seguo anche il Barcelona SC da Guayaquil, è la squadra della mia infanzia… è la squadra più importante dell’Ecuador ».

FUTURO– «Sono disposto ad andare ovunque, ma non a qualsiasi prezzo. Serve un bel progetto che sia interessante, altrimenti penso che non funzionerà. Il mio sogno? Poter tornare in Europa, e se è l’Italia, molto meglio lì ».