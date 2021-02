Caicedo, problemi fisici superati: con l’Inter può avere minutaggio

Caicedo era fermo da qualche settimana per un problema: ora l’attaccante è tornato al meglio e può rientrare in campo

La Lazio recupera Caicedo. L’attaccante è stato fermo tre settimane, saltando in totale quattro partite ovvero ottavi e quarti di Coppa Italia e due di campionato, e ha giocato appena 23 minuti contro il Sassuolo. Il problema è una fascite plantare che ora, l’ecuadoriano, sembra aver superato.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante è pronto a tornare in campo. Una settimana piena di lavoro lo ha fatto tornare in condizione e contro l’Inter, nel match di San Siro, potrà entrare a gara in corsa.