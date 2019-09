Caicedo: «Contento del gol. Sempre pronto quando Inzaghi chiama»

Caicedo, le parole dell’attaccante al termine del match

Al termine della gara vinta dalla Lazio per 4-0 sul Genoa Felipe Caicedo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sono contento per aver fatto gol e aver aiutato la squadra. Non era semplice dopo San Siro vincere. Fa piacere quando il mister mi chiama in causa sono sempre pronto, dobbiamo tutti continuare a lavorare, sappiamo ciò che dobbiamo fare. Oggi è toccato a me, siamo una squadra unita e solida, dobbiamo continuare così. Oggi siamo stati lucidi sottoporta, contro l’Inter non siamo stati abbastanza cattivi. Abbiamo tanta qualità, mi fa piacere essere parte di questa squadra, è facile entrare subito non gioco della squadra. Mi piace giocare un attacco, il mister mi manda in campo per fare la differenza con i miei gol. Devo pensare a calciare di più e fare meno assist. Devo migliorare, sono qui per fare gol ma se faccio un assist andrà bene lo stesso».