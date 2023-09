Caicedo, l’ex biancoceleste che segue sempre i match dei capitolini, esulta sui social per la rete del bomber biancazzurro

La rete su calcio di rigore di Immobile ha sbloccato la sfida contro il Monza, match fondamentale per la Lazio per risalire in classifica. Su Twitter non è mancata l’esultanza di un grande ex biancoceleste ovvero Caicedo, il quale omaggia il bomber di Torre Annunziata con un bel post