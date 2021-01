«Caicedo? Credo lo vogliano tenere, ma c’è un rischio»: parla Mauri

Felipe Caicedo è finito nel mirino di alcune squadre, ma la Lazio sembra volerlo tenere: parla Stefano Mauri

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Stefano Mauri: le sue parole su Felipe Caicedo.

CAICEDO – «La società e Inzaghi credo lo vogliano tenere, anche perché Muriqi non si è ancora inserito al meglio nei meccanismi biancocelesti. È pur vero che ogni giocatore ha un prezzo, a seconda dell’età e di quello che sta facendo. Se dovesse arrivare un’offerta in linea o sopra le aspettative della società, allora ci si può pensare. Il rischio poi di perderlo a zero è una scelta della società. Se non viene ceduto in questa finestra di mercato, poi bisogna decidere se portarlo a scadenza o rinnovargli il contratto. Queste sono dinamiche societarie che credo Tare conosca anche bene».