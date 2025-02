Caicedo: «Alla Lazio eravamo una famiglia, si litigava ma dopo 10-15 minuti si finiva di nuovo tutti insieme. La forza di Inzaghi è stata questa»

Le parole dell’ex Lazio, Caicedo, sulla sua esperienza nella squadra capitolina. Ecco cosa ha detto

In un’intervista rilasciata ai microfoni di FanPage, l’ex Lazio Felipe Caicedo ha ripercorso la sua carriera in biancoceleste sotto la guida di Simone Inzaghi.

PAROLE– «Dal primo giorno l’ho visto litigare con Felipe Anderson. Litigò con lui perché non gli era piaciuto l’atteggiamento di Felipe. Dopo 5 minuti fu tutto risate e abbracci, è così. Lui ti fa capire da subito che devi vincere e dare tutto, facendoti sentire coinvolto. In quel senso è il numero uno. Se ho mai avuto incomprensioni con lui? Solo un paio di volte. Ricordo che a Milano in un’occasione era arrabbiato con tutti. Ma alla Lazio eravamo una famiglia, si litigava ma dopo 10-15 minuti si finiva di nuovo tutti insieme. La forza di Simo è che tutti devono andare nella stessa direzione. Se potevamo vincere lo scudetto? Sì, perché eravamo una squadra forte, con una mentalità vincente. La mia sensazione era quella che senza il Covid saremmo arrivati fino in fondo per poter vincere lo Scudetto. Le altre non stavano benissimo, noi eravamo più forti ».