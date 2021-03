Caicedo: «Il merito è di tutta la squadra, lavoro per momenti come questo»

Al termine della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Crotone, Felipe Caicedo ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Finisce qui la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Crotone. La gara valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A se l’aggiudicano i biancocelesti per 3-2. Al termine del match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Felipe Caiceo. Ecco le sue dichiarazioni.

«Penso che grazie al lavoro di tutta la squadra ho avuto la fortuna di segnare. Però non è solo merito mio, è merito di tutti. Io penso che tutte le squadre hanno avuto un momento di difficoltà. Purtroppo per noi questo momento è un po’ difficile per le varie sconfitte. Però, penso che la forza di questa squadra è il gruppo. L’ambiente vuole che stiamo là sopra e oggi abbiamo fatto tre punti, che erano l’unica cosa che contava. Io continuo a lavorare a testa bassa insieme ai miei compagni per arrivare a momenti come questo».