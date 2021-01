Caicedo Inter, Marotta: «Niente operazioni fattibili, confermiamo il gruppo»

Beppe Marotta chiude il mercato dell’Inter e di fatto anche le voci su Caicedo. Le parole dell’ad nerazzurro

L’Inter conferma il gruppo e non farà operazioni in attacco. A dichiararlo è Marotta ai microfoni di Dazn: niente operazioni in entrata e dunque niente possibilità di uno scambio tra Caicedo e Pinamonti.

«Il fatto che non ci sia modo di fare investimenti ci porta al fatto di valutare questo gruppo. Operazioni fattibili non ce ne sono, quindi stiamo valutando la riconferma totale di questo gruppo».