Calvario finito: l’ex Caicedo verso l’esordio stagionale. L’ecuadoregno è recuperato e domenica potrebbe giocare per la prima volta col Genoa

Un avvio di stagione da incubo, quello di Felipe Caicedo, che per colpa di un fastidio muscolare non ha ancora trovato l’esordio con la sua nuova maglia, quella del Genoa.

Ma ecco che per l’ex Lazio il calvario potrebbe essere finalmente finito: l’ecuadoregno è recuperato e domenica, contro il Sassuolo, potrebbe scendere in campo per la prima volta in questo campionato.

Caicedo, 139 presenze e 33 gol totali in biancoceleste, inizierà così la sua quinta stagione in Serie A.