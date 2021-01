Caicedo alla Fiorentina, l’agente Martorelli: «Sarebbe straordinario»

Felipe Caicedo potrebbe approdare alla Fiorentina. A parlarne è l’agente ed esperto di mercato Giocondo Martorelli

L’agente Giocondo Martorelli ha parlato di Caicedo e di un suo possibile approdo alla Fiorentina. Le parole a Tmw Radio.

«Caicedo può andare alla Fiorentina? Sarebbe un profilo straordinario, e come gioca a fianco di Immobile può farlo con Vlahovic. Sarebbe un’operazione fantastica per l’attacco viola, con le eventuali uscite di Kouame e Cutrone e Caicedo al loro posto, permetterebbe a Prandelli di avere un attacco importante. Ricordiamoci che Vlahovic è solo un 2000, va giudicato dopo un’intera stagione di campionato per capire il futuro. Caicedo ti darebbe certezze e qualità in più, deresponsabilizzando lo stesso Vlahovic».