Caicedo sul Feyenoord: «Niente trasferta? Avevo il biglietto». Allora la Lazio risponde così

Siparietto social tra la Lazio e Caicedo, l’ex confessa di avere il biglietto per la trasferta annullata col Feyenoord e il club gli risponde

Siparietto tra la Lazio e Felipe Caicedo. Sotto il post X (ex Twitter) dove il club biancoceleste ha comunicato il divieto di trasferta imposto ai propri tifosi per la gara di Champions League con il Feyenoord, l’ex capitolino ha risposto dispiaciuto, confessando di aver già comprato il biglietto per la partita. La squadra ha allora invitato l’ecuadoriano alla sfida di ritorno all’Olimpico.

Avevo già comprato il biglietto https://t.co/Y2DfnVZIiP — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 12, 2023

CAICEDO – «Avevo già comprato il biglietto»

LAZIO – «Dai, ti aspettiamo per la gara di ritorno… o quando vuoi!»