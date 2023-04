Cagni sulla Serie A: «Abbiamo problemi economici enormi, questa è la realtà». Le parole dell’ex giocatore e allenatore

Ai microfoni di TMW Radio l’ex allenatore, Gigi Cagni, ha commentato la situazione dei club si Serie A. Ecco cosa pensa:

CAGNI– «Noi non costruiamo mai niente della base. Abbiamo problemi economici enormi, i settori giovanili sono un disastro, questa è la realtà. Se non parti da lì, non puoi avere un futuro. Inter, Milan, Juventus hanno debiti, forse Napoli e Lazio si salvano. Siamo indebitati fino al collo e prima o poi le cose arrivano e incidono. Anche in altre nazioni si vedono risultati particolari. Cinque squadre avanti nella coppe? Differenzio due cose. Se parliamo del campionato, questo è discreto. Se parliamo del calcio italiano invece dico che sta andando male. Quelle che sono andate in semifinale sono tutte composte da stranieri. Il campionato italiano è discreto dal punto di vista tecnico e individuale, il calcio italiano non va bene se abbiamo una Nazionale di questo tipo. Abbiamo pochi talenti »