Cagni: «SCUDETTO? Ecco la mia FAVORITA. Juve Napoli, ecco cosa penso»

Luigi Cagni, ex allenatore tra le altre di Sampdoria, Empoli e Parma, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24

Luigi Cagni ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. L’ex allenatore di Sampdoria, Empoli e Parma, tra le altre, ha dato una sua opinione riguardo la favorita alla vittoria dello scudetto.

Obiettivi stagionali: la Juventus per lei può lottare per lo scudetto? Ci sono squadre più attrezzate?

«La mia impressione attuale è che l’Inter rivincerà lo scudetto, ma non con i punti di distanza come l’anno scorso. Juventus e Napoli hanno ridotto il gap, sicuramente a differenza dell’anno scorso, poi le altre non lo so. In questo momento io vedo Juve e il Napoli le uniche che possono competere tecnicamente e tatticamente con l’Inter».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA A LUIGI CAGNI SU JUVENTUSNEWS24.COM