Cagni NON HA DUBBI: «Baroni è il tecnico PERFETTO per la Lazio, e vi spiego perchè»

Cagni, l’ex allenatore dell’Empoli esprime il suo parere sulla Lazio giudicando nello specifico l’arrivo del tecnico toscano a Formello

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Gigi Cagni, il quale esprime il suo parere sulla Lazio andando nello specifico su Baroni. Ecco cos ha detto l’ex tecnico dell’Empoli a riguardo

PAROLE – Sono felice per Marco Baroni che è stato un mio giocatore. Certo farà fatica, non puoi competere con altri club che spendono cifre che mi fanno pensare che ci sia qualcosa che non funziona. La Lazio ha fatto la scelta giusta, sarà un’annata di passaggi intermedi, di transizione, all’inizio anche ridimensionamento. Non è vicina alle squadre importanti. Lui ha fatto una crescita reale, la Lazio ha un allenatore bravo, umile con componenti che non possono mancare anche dal punto di vista emotivo. Per lui contano i giocatori e questo farà capire questa cosa al suo gruppo e avrà delle risposte importanti

Noslin non lo conosco bene, Castrovilli mi è sempre piaciuto, ha grande classe, ho sempre adorato Zaccagni. Ora, però, credo che non abbia quei giocatori che cambino o risolvano le gare quando si mettono male. Non è facile trovarne, la cosa fondamentale è la cattiveria, la carica agonistica ed una condizione psico-fisica eccezionale. Il resto viene dopo, ma la base non può mancare