Cagliari, Zenga: «Nainggolan, Oliva e Pellegrini out. Con la Lazio può giocare Paloschi»

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Sassuolo di De Zerbi. Tra le varie dichiarazioni spuntano alcuni dettagli relativi agli infortunati della rosa e alla sfida di giovedì 23 luglio con la Lazio, in programma allo stadio Olimpico alle 21.45.

«Ora abbiamo una rosa di 14 o 15 giocatori, Nainggolan per noi è importantissimo ma non potremo averlo. Pellegrini dovrebbe aver finito la stagione, mentre Oliva non lo vedremo sicuramente per le prossime partite. Gaston Pereiro potrebbe giocare, Joao Pedro è stanco ma per me è un grande giocatore. Abbiamo anche Paloschi che si allena bene ed è un’alternativa, se non lo vedremo domani potremmo vederlo in campo giovedì (con la Lazio, ndr)».