Cagliari Roma 0-0, pareggio a reti inviolate per i giallorossi: esordio AMARO per la squadra di Daniele De Rossi

Oltre alla Lazio contro il Venezia, alle 20.45 è scesa in campo anche la Roma di Daniele De Rossi contro il Cagliari. Esordio in campionato che, però, non è stato dei migliori. Infatti, le due squadre non sono andate oltre lo 0-0.

Dunque, un punto a testa per Roma e Cagliari, protagoniste di un match condito da poche emozioni e poche occasioni da rete.