Cagliari, inizia la preparazione dei sardi in vista della partita con la Lazio: le ultime

Cagliari, ad una settimana dalla sfida contro i biancocelesti la formazione di Nicola ha iniziato la fase di preparazione del match: le ultime

Archiviata la sconfitta contro il Torino, per il Cagliari è già tempo di mettersi a lavoro visto che lunedì sera in Sardegna arriva la Lazio di Baroni lanciatissima in ottica Champions. In prossimità della sfida con i biancocelesti, la formazione sarda ha iniziato la sua preparazione al CRAI Sport Center agli ordini di Nicola.

I sardi hanno iniziato a lavorare partendo da esercizi in palestra, per poi una sessione successiva di test fisici. Per Nicola tutti sono a disposizione per Nicola, tranne Luvumbo che dovrà fare personalizzato