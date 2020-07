Cagliari, out Oliva e Cigarini. Tante opzioni in attacco

Walter Zenga ha diramato la lista dei convocati del Cagliari per la sfida alla Lazio in programma questa sera allo Stadio Olimpico alle 21.45.

Il tecnico del Cagliari Zenga ha diramato l’elenco dei calciatori abili e arruolabili per la trasferta di Roma con la Lazio di questa sera. Ancora fuori gli infortunati di lungo corso Oliva, Pellegrini, Pavoletti e Nainggolan, out anche Cigarini come anticipato in conferenza. Ecco la lista completa.

Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci;

Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Walukiewicz;

Centrocampisti: Rog, Birsa, Nandez, Ionita, Marigosu, Lombardi, Ladinetti;

Attaccanti: Joao Pedro, Paloschi, Pereiro, Ragatzu, Simeone, Gagliano.