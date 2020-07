Lesione al polpaccio per Radja Nainggolan, che dopo aver saltato la gara di Marassi con la Sampdoria ha finito la stagione.

Come confermato da mister Zenga, Radja Nainggolan ha finito la stagione. Il centrocampista del Cagliari salterà così le ultime sfide del campionato in corso, compresa quella in programma a Roma tra una settimana contro la Lazio, sfida che per le aquile potrebbe rivelarsi delicata in ottica Champions League.