Cagliari Lazio, via libera ai tifosi biancocelesti: le info sui biglietti

I tifosi della Lazio potranno partecipare alla trasferta di Cagliari, le info sui biglietti

La decisione era attesa da qualche giorno e alla fine è arrivata con esito positivo: i tifosi della Lazio potranno partire in trasferta in vista della partita contro il Cagliari. A comunicarlo il club biancoceleste con una nota ufficiale.

«La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 10:00 di oggi 3 marzo sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Cagliari – Lazio di sabato 5 marzo.Questi i dettagli della vendita:- sabato 5 marzo alle ore 20:45

– Stadio UNIPOL DOMUS di Cagliari



– Prezzo del ” Settore Ospiti “:

– INTERO € 30 (più diritti di prevendita) – non sono previste riduzioni.



– Inizio vendite ore 10:00 di giovedi 3 marzo



– Fine vendite ore 19:00 di venerdi 4 marzo

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti e sarà vietato comunque il cambio nominativo».