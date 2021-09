Mazzarri avvisa la Lazio: «Il mio Cagliari senza limiti»

Walter Mazzarri si presenta ai canali ufficiali del Cagliari da nuovo allenatore e subito lancia un messaggio anche per i biancocelesti

Walter Mazzarri è pronto a rilanciare il Cagliari. Il club sardo dopo aver raccolto un punto in tre partite ha deciso di esonerare Semplici e di affidarsi all’allenatore livornese. L’ex Napoli e Torino, si è presentato ai canali ufficiali del club e ha ribadito la volontà di far bene fin da subito, con la Lazio di Maurizio Sarri prossima avversaria:

«Quando un allenatore arriva in corsa e vicino alle partite importanti, sente la responsabilità e vuole dare la propria impronta, rispettando però chi c’era prima. Ognuno ha la sua mano. Mi dispiace solo di avere poco tempo per far capire ai giocatori quello che io ho in mente. Non devono porsi limiti ed essere ambiziosi».