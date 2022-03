Cagliari-Lazio, i precedenti in Sardegna sorridono ai biancocelesti

Cagliari-Lazio ormai è dietro l’angolo. I precedenti in terra sarda sorridono ai biancocelesti: ecco i numeri

Infatti, nei 37 incontri che si sono disputati nell’isola, ad aver avuto la meglio per un maggior numero di volte è stata la squadra capitolina: 14 le vittorie rispetto alle 12 dei padroni di casa. Per ben 11 volte la gara è terminata in parità.