Cagliari Lazio: i precedenti con Di Bello. Ecco quando il direttore di gara ha già incontrato i biancocelesti

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti con l’arbitro Di Bello, che dirigerà la gara col Cagliari.

I PRECEDENTI– «La designazione arbitrale della 24ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la direzione della gara Cagliari-Lazio a Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti M. Rossi e Cipriani: Monaldi sarà il IV ufficiale mentre Maresca e Di Paolo sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Sarà il 21° incrocio per Di Bello con i biancocelesti: 11 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte il bilancio. In questa stagione, ha già arbitrato la Lazio in occasione della vittoria in casa del Sassuolo.

Sono invece 18 i precedenti con il Cagliari, con 3 vittorie, 4 pareggi e 11 k.o., uno di questi nel corso di questo campionato (3-0 in casa della Fiorentina)».