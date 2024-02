Cagliari Lazio, il precedente da ricordare: al 98′ una rimonta leggendaria. Il dato in vista del match di domani

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda un precedente in particolare col Cagliari. Ecco quale.

IL PRECEDENTE– «Una vittoria che entra nella leggenda. Era il 16 dicembre del 2019. La Lazio guidata da Simone Inzaghi affrontò il Cagliari alla Sardegna Arena in occasione del sedicesimo turno di Serie A.

Una gara durata quasi 100`, entrata nella storia per tutto quello accaduto dal 90` in poi. Prima c`è poco da dire. Il Cagliari si trova in vantaggio grazie al gol di Simeone, dopo appena 8`. Una rete legittimata anche dalle numerose occasioni sprecate dai rossoblu.

Quando la sconfitta sembra però certa, la Lazio cambia il finale. Luis Alberto pareggia al 93` e gela i tifosi di casa. Ma la temperatura scenderà ancora. 5` dopo infatti, Caicedo, in zona Caicedo, segna di testa mette a dura prova le coronarie di ogni biancoceleste allo stadio e non. Ottavo successo consecutivo, è storia.

Questo il tabellino della partita:

CAGLIARI-LAZIO 1-2

Marcatori: 8` Simeone (C), 90`+3` Luis Alberto, 90`+8` Caicedo

CAGLIARI: Rafael, Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Nandez, Cigarini (80` Oliva), Ionita (83` Faragò), Nainggolan (90`+4` Deiola), Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

LAZIO: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu (80` Caicedo), Lazzari, Milinkovic, Leiva (64` Cataldi), Luis Alberto, Lulic (56` Jony), Correa, Immobile. Allenatore: S. Inzaghi».