Cagliari-Lazio, la moviola dei giornali: i rossoblù protestano, ma non c’è rigore. L’episodio

Cagliari-Lazio, la moviola dei giornali del giorno dopo: i rossoblù protestano per un mancato rigore, ma… L’episodio

I giornali sportivi oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola di Cagliari-Lazio, match in cui i rossoblù chiedevano un rigore a fine primo tempo per un contatto tra Mina e Romagnoli nell’area biancoceleste.

Rischia il biancoceleste, ma è giusto non assegnare la massima punizione. Questo perchè, il primo a trattenere l’avversario, è proprio il colombiano dei rossoblù. Promossa quindi la direzione di gara.