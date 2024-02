Cagliari Lazio, ecco la mossa di Ranieri per sorprendere la difesa di Sarri

Cagliari Lazio, Ranieri proverà ad affidarsi ad un jolly per sorprendere la difesa dei biancocelesti di Maurizio Sarri

La Lazio ha bisogno di reagire con una vittoria, ma anche il Cagliari di Ranieri non è da meno. I sardi devono fare risultato tra le mura amiche, per allontanare le zone basse della classifica, soprattutto dopo la vittoria dell’Empoli contro la Salernitana. Ecco la mossa di Ranieri per provare a sorprendere la difesa di Sarri.

Claudio Ranieri proverà ad affidarsi a Zito Luvumbo. Sarà lui l’arma segreta per provare a penetrare la difesa della Lazio. In diciotto partite giocate finora, l’angolano ha siglato soltanto tre reti, scendendo in campo dal primo minuto, dieci volte in totale.