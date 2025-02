Cagliari Lazio, Luvumbo ci sarà domani sera con i biancocelesti? Nicola fa chiarezza in conferenza stampa sul giocatore

Cagliari-Lazio, alla vigilia della partita interna con i biancocelesti il tecnico dei sardi fa chiarezza riguardo la presenza del suo attaccante

Alla vigilia della sfida interna di campionato del Cagliari con la Lazio, che chiuderà il turno di campionato, Nicola ha tenuto la sua conferenza stampa pre gara rilasciando delle considerazioni parlando delle condizioni fisiche di Luvumbo, in dubbio per il match con i biancocelesti

LUVUMBO – Luvumbo ha iniziato ad usare la palla, facendo esercizi di tecnica. Spero di riaverlo nelle prossime settimane, magari entro due. Marin intanto ha avuto un pochino di influenza, ma ha recuperato e verrà con noi. Quando parlo di stanchezza mi riferisco alle energie e a come corriamo. Abbiamo speso tanto nelle precedenti tre gare, non siamo riusciti a dare un’impronta precisa alla gara contro il Torino. Non è stata solo questione di intensità, ma a volte succede”