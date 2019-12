Cagliari Lazio, Inzaghi ritrova il quartetto perfetto

Cagliari Lazio, in vista del prossimo match di campionato mister Inzaghi schiererà la formazione migliore con i suoi “4 tenori”

Europa League definitivamente archiviata e Lazio che punta tutta la sua attenzione sulla prossima sfida di campionato. La squadra di mister Inzaghi nel monday night sarà impegnata nello scontro diretto con il Cagliari di Maran.

Come riporta Il Tempo scontato dire che il mister biancoceleste manderà in campo la migliore formazione per chiudere l’anno saldamente al terzo posto. In campo torneranno quindi i “4 tenori” ovvero: Luis Alberto, Immobile, Milinkovic e Correa. Gli ultimi due infatti non sono stati chiamati in causa nella gara contro il Rennes.