Cagliari Lazio, Cigarini: «Servirà cattiveria. L’Europa un sogno realizzabile…»

Cagliari Lazio, Cigarini presenta il match di lunedì sera contro la squadra d’Inzaghi. E parla delle ambizioni europee…

Intervenuto ai microfoni de La Nuova Sardegna, Luca Cigarini ha presentato il match del Cagliari contro la Lazio: «Serve organizzazione, cattiveria e tanto cuore. Dovranno essere queste le nostre prerogative. In sintesi, confermiamo quello che abbiamo dimostrato finora e proseguiamo su questa strada. Queste componenti non devono mai mancare».

«Partita dopo partita ti rendi conto che ci sono i presupposti per fare qualcosa di speciale. Il nostro dovere è lavorare e lottare per fare in modo che questo possa accadere. Poi dipende da tanti fattori e un po’ anche dalla fortuna. Adesso siamo in alto e ce la giochiamo. Anzi, meglio dire, abbiamo il dovere di provarci. L’Europa? Per ora è un sogno, che prende sempre più vita»