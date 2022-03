Cagliari Lazio: Acerbi torna titolare, ma quella frattura con i tifosi...

Cagliari-Lazio sarà anche la partita di Francesco Acerbi. Il difensore, infortunatosi il 6 gennaio, tornerà dal primo minuto

Sono passati quasi due mesi dall’ultima apparizione da titolare di Francesco Acerbi. In questo lasso di tempo, Sarri ha ripiegato sulla coppia Luiz Felipe-Patric mettendo così in luce un forte paradosso: nonostante il ritorno del Leone sia positivo, è con gli altri due che la squadra ha registrato migliori prestazioni in difesa. Come riporta il Corriere della Sera, con Acerbi la Lazio ha subito una rete ogni 48 minuti, senza di lui solo una ogni 88.

Quello che più è cambiato per il difensore, però, è l’ambiente circostante: in queste settimane si è creata una frattura con la tifoseria a causa di parole poco gradite, diventando così il bersaglio di continui fischi quando è in campo. L’addio a fine stagione forse adesso non è più solo un’ipotesi…