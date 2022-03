Cagliari Lazio 2018, il club ricorda la prodezza di Immobile – VIDEO

La Lazio ha ricordato la prodezza di Immobile contro il Cagliari in un match del 2018

In questo giorno, nel 2018, Ciro Immobile regalava alla Lazio e ai suoi tifosi un gol da cineteca. Contro il Cagliari, in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Pavoletti e Barella, il bomber biancoceleste trovò la rete del pareggio negli ultimi minuti con uno splendido colpo di tacco.

E la Lazio ha ricordato sui proprio social quella prodezza: «King Ciro pareggia all’ultimo secondo con un 𝙄𝙉𝘾𝙍𝙀𝘿𝙄𝘽𝙄𝙇𝙀 gol di tacco».