Cagliari, Joao Pedro: «Dopo la gara con la Lazio non siamo riusciti a rialzarci»

Cagliari, Joao Pedro è tornato a parlare del match contro la Lazio che di fatto ha segnato l’inizio della crisi dei sardi

Una delle partite più emozionanti della Lazio è stata sicuramente quella della Sardegna Arena contro il Cagliari. Sotto per 1-0 alla fine la squadra di Inzaghi è riuscita prima a pareggiare e poi a vincere all’ultimo secondo con Caicedo. Joao Pedro è tornato a parlare del match ai microfoni di Sky Sport.

«Sicuramente siamo andati oltre, fare 13 risultati positivi di fila non è semplice. dicevamo tutti che sarebbe arrivato il momento buio. Non siamo stati bravi a superarlo, abbiamo vissuto episodi negativi che hanno tolto lucidità. Tutti abbiamo una parte di colpa. Dopo la gara contro la Lazio non siamo più riusciti a rialzarci. Peccato, siamo una squadra davvero forte, ma quando entri in certi tunnel se non sei bravo di testa è difficile uscirne. L’aspetto psicologico è molto importante, più di quello fisico».