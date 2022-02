Cagliari, infortunio Lovato: le condizioni del difensore in vista della Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel corso di Empoli-Cagliari, Lovato è stato costretto al cambio a causa di un infortunio: le sue condizioni in vista della Lazio

Il difensore centrale del Cagliari Matteo Lovato è stato costretto al cambio al minuto 26′ della sfida contro l’Empoli, sostituito da Giorgio Altare, per un problema alla gamba sinistra.

Come appreso dalla redazione di CagliariNews24 al momento non sembra che Lovato abbia riportato un infortunio serio ma solamente un fastidio al flessore della coscia sinistra. Nei prossimi giorni si attendono novità dallo staff medico rossoblù, anche in vista del match contro la Lazio in programma il prossimo 5 marzo.