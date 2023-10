Cagliari-Frosinone 4-3: Di Francesco manca il sorpasso a Sarri

Il Cagliari ribalta il Frosinone di Di Francesco che manca il sorpasso alla Lazio di Sarri, come cambia la classifica dopo il match

Partita a dir poco emozionante quella di questo pomeriggio all’Unipol Domus. Il Cagliari di Ranieri completa la rimonta contro il Frosinone di Di Francesco da 0-3 a 4-3. La Lazio rimane così in decima posizione. Ecco come cambia la classifica (* con un match in meno).

Juventus 23*

Inter 22

Milan 21

Fiorentina 17

Napoli 17

Atalanta 16

Bologna 15*

Roma 14

Lazio 13

Lecce 13*

Monza 12

Frosinone 12*

Torino 12*

Genoa 11*

Sassuolo 11*

Hellas Verona 8*

Empoli 7

Udinese 6

Cagliari 6*

Salernitana 4*