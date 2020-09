Cagliari, è sbarcato El Faraòn: ufficiale Godin

Il Cagliari accoglie con un comunicato il nuovo difensore centrale.

Il Cagliari ha prelevato dall’Inter Diego Godin, che ha firmato un contratto con gli isolani e dovrebbe tra l’altro scendere in campo nella prima sfida casalinga dei rossoblu, in programma sabato alle 18 contro la Lazio. Ecco il comunicato del club del patron Giulini.

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023 (…). La Sardegna nel destino: “el Faraón”, che prosegue la lunga tradizione di calciatori uruguaiani in rossoblù, è sposato con Sofia, figlia dell’amato ex centrocampista Pepe Herrera, nata proprio a Cagliari.Benvenuto in famiglia, Diego!