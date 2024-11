Cagliari, contro la Lazio possibile rientro di un titolare per Nicola: le ultime

Cagliari, alla vigilia della gara in trasferta contro i biancocelesti per il tecnico è pronto un rientro tra i titolari: le ultime

Archiviata l’amara sconfitta di martedì sera in casa contro il Bologna, il Cagliari lunedì torna in campo per sfidare questa volta la Lazio lanciatissima di Baroni. A pochi giorni dalla partita, arrivano ottime notizie riguardo gli infortunati per Nicola, visto che il tecnico potrà contare con ogni probabilità sul recupero di Mina. Il calciatore aveva saltato l’ultimo match dei sardi proprio quello casalingo contro il Bologna