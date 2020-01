Cagliari, Ceppitelli e Usai: «Dobbiamo digerire la sconfitta con la Lazio…»

Ceppitelli ed Usai, difensore e vicepresidente del Cagliari, sono tornati sulla sconfitta incassata contro la Lazio

Al Pitti Uomo di Firenze non va in scena solo la moda. Presenti all’evento anche dei rappresentanti del Cagliari come Ceppitelli e il vicepresidente Usai. I due, intervenuti a margine dell’evento, sono tornati sulla beffarda sconfitta incassata contro la Lazio:

USAI – «Dobbiamo ancora recuperare i sette minuti finali con la Lazio. Stavamo vincendo fino a tempo scaduto e abbiamo pure avuto delle occasioni per chiuderla… Il calcio però è fatto anche di episodi, belli o brutti che siano, questo è il bello del nostro lavoro».



CEPPITELLI – «La sconfitta con la Lazio è stata difficile da digerire, anche perchè avevamo la partita in tasca fino alla fine. Era normale potesse arrivare un momento più difficile, ma saremo capaci di reagire».