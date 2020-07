Cagliari, Carboni salta la Lazio. Graziato Simeone

Espulso ad inizio ripresa contro il Sassuolo, il giovane difensore del Cagliari Carboni sarà costretto a saltare la prossima partita contro la Lazio in programma allo Stadio Olimpico giovedì sera.

Il centrale difensivo Carboni del Cagliari è stato espulso durante la partita degli isolani contro il Sassuolo e non potrà essere a disposizione di mister Zenga contro la Lazio. Anche Giovanni Simeone avrebbe dovuto finire sul taccuino del direttore di gara per aver scaraventato via il pallone dopo un fallo commesso all’ottantesimo di gioco ma, graziato, ci sarà contro i biancocelesti. Salvo anche uno dei migliori in campo della sfida delle ore 19.30, Nandez.