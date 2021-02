L’ex Inter e Juve si allena con il Cagliari alla ricerca della forma migliore, in attesa dell’ufficialità

La Lazio sarà impegnata domenica contro il Cagliari di Di Francesco, in piena crisi di risultati. La squadra sarda si è rinforzata sul mercato, andando ad acquistare Daniele Rugani, nella prima parte di stagione in forza al Rennes. Un altro ex Juve potrebbe essere ufficializzato a breve, si tratta di Kwadwo Asamoah, svincolatosi dopo l’esperienza all’Inter. Il ghanese si sta già allenando coi nuovi compagni alla ricerca della forma migliore, si attende la sua ufficialità tra stasera e domani. Spetterà poi a Di Francesco decidere se convocarlo in vista del match contro la Lazio.