Cafu porta la Roma in tribunale e chiede 12 milioni: il motivo è clamoroso

Cafu, l’ex difensore della Roma è pronto a far causa al club giallorosso riguardo un mancato indennizzo inerente ad un spot pubblicitario

Ci sono volte in cui bussa alla tua porta un ex ma che non ha buone intenzioni. Questo è il caso di Cafu, il quale secondo quanto viene pubblicato dalla Gazzetta dello Sport ha richiesto un risarcimento alla Roma per i danni d’immagine. Il tutto risale al 2019, quando l’ex difensore brasiliano si è reso protagonista di uno spot con la Qatar Airways associata alla Roma,il filmato ottiene subito il successo sperato ma al calciatore sembra che non sia mai arrivato il dovuto.

Il calciatore quindi tramite il suo uomo di fiducia ovvero Vincenzo Aliotta, ha provato a trovare un punto d’incontro che non è avvenuto e quindi porterà la società giallorossa in tribunale e richiedere i 12 milioni previsti.