Cabral vuole prendersi la Lazio: esordio già a Firenze?

Jovane Cabral, unico acquisto del mercato invernale della Lazio oltre a Kamenovic, ha tutta l’intenzione di convincere gli scettici

L’avventura di Jovane Cabral parte dal Franchi di Firenze. L’ultimo acquisto in casa biancoceleste, che Sarri ha ammesso di conoscere pochissimo, vuole convincere l’ambiente di poter essere utile alla causa pur non possedendo quelle caratteristiche da vice Immobile che lo stesso tecnico toscano aveva richiesto sul mercato.

L’esterno portoghese, che nel suo ruolo dovrà vincere la serrata concorrenza di Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni, non ha molti minuti nelle gambe ma come spiega il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, Sarri potrebbe concedergli minutaggio già questa sera a Firenze. Diciotto partite per prendersi la Lazio: Jovane ha voglia di stupire.