Cabral, col Porto è la tua notte: Sarri pronto a lanciare l’esterno

Vista la squalifica di Zaccagni e l’infortunio di Pedro, Sarri lancerà dal primo minuto Jovane Cabral: per lui aria di derby

La sfida col Porto di giovedì sera, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà la grande occasione di Jovane Cabral. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, con le defezioni di Zaccagni per squalifica e di Pedro per infortunio, il portoghese, dopo aver agito da falso nove ad Udine, tornerà sulla sinistra nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.

Per Cabral, che ha lasciato intravedere buonissime cose contro l’Udinese a parte una certa timidezza in zona goal, si tratta di un vero e proprio derby visto il suo passato allo Sporting. Il ventitreenne vuole rilanciarsi definitivamente in biancoceleste e rispettare i pronostici di qualche anno fa che lo avevamo individuato come potenziale fenomeno del calcio internazionale.