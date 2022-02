Cabral assicura: «Se faccio io il dj si vince»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Jovane Cabral è già in clima partita e come ha assicurato lui stesso se fa il dj in spogliatoio la squadra vince

Jovane Cabral effettuerà oggi il primo allenamento con la Lazio dopo le visite mediche effettuate ieri mattina. L’esterno ha scelto la maglia numero 11, con cui potrebbe esordire già sabato sera sul campo della Fiorentina (verrà convocato, ma non partirà dall’inizio, al massimo subentrerà).

Nello spogliatoio della Lazio vorrà anche fare il dj come spiega La Gazzetta dello Sport: «Quando sono io a mettere la musica di solito vinciamo – ha raccontato in una recente intervista rilasciata in Portogallo -. Ho un ta- lento per il ballo. Mi piacerebbe prendere lezioni, ma non ho tempo. Anche perché non potrei arrivare stanco agli allenamenti dopo esser stato in sala prove». Quel che è certo è che non avrà problemi con l’adattamento alla cucina italiana. «Non ho problemi col cibo, posso mangiare qualsiasi cosa».