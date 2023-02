Buffon: «Provedel? E’ un portiere fuori dal comune»

Buffon, l’ex portiere della Juventus analizza la situazione degli estremi difensori della serie A e B soffermandosi su Provedel

Ai microfoni della Stampa ha parlato Gianluigi Buffon, il quale ha parlato dei portieri di serie A e b soffermandosi in particolar modo su Provedel, ecco le sue parole

PAROLE – «Da tanto non vedevo un livello così. Caprile in B, in Serie A ci sono Audero, Falcone, Provedel, Carnesecchi, Vicario è fuori dal comune»